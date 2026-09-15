Направление работы Центра СОБС- оказание помощи бывшим сотрудникам органов безопасности и их семьям

С момента своего создания «Центр социализации и содействия сотрудникам органов безопасности и спецслужб» (БФ СОБС)задумывался как площадка социализации и поддержки бывших сотрудников и их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Хитрый план Трамп...
- ЕС позарился на С...
- Коц: Россия имеет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым