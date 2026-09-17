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Шефы на природе: как звезды гастрономии творили магию у костра на Медном озере

Представьте: вместо привычных кухонь с идеальной вытяжкой — шум сосен, потрескивание костра и полная свобода творить.

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