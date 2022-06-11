Лента новостей

49 подписчиков

Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Слова президента России Владимира Путина о Петре I во время беседы с молодыми предпринимателями заставили финского лидера Саули Ниинисте в срочном порядке покинуть Аландские острова и отправиться в Хельсинки.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх