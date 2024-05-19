Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Синегубоффф уже спёр деньги на "строительство" первых двух линий обороны, стырит и то, что предназначено для третьей ...Синегубов анонсир...
  • Eduard
    Она якобы борится с коррупцие,а у самой сомнительное происхождение денег от папочки Собчака!Ксения Собчак в б...
  • Eduard
    "Лошадь Прежевальского" так её называют!Ксения Собчак в б...

WP: серый кардинал Ермак может стать причиной смещения Зеленского после 20 мая

WP: серый кардинал Ермак может стать причиной смещения Зеленского после 20 мая

После того как 20 мая Владимир Зеленский формально утратит полномочия руководителя государства на него может обрушиться шквал критики, в том числе из-за неограниченных полномочий главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх