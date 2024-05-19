WP: серый кардинал Ермак может стать причиной смещения Зеленского после 20 мая

После того как 20 мая Владимир Зеленский формально утратит полномочия руководителя государства на него может обрушиться шквал критики, в том числе из-за неограниченных полномочий главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает The Washington Post.
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