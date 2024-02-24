Смоленский суд выпустил из-под ареста бывшего главврача клинической больницы №1 Сергея Крюковского

Медик активно сотрудничает со следователями по резонансному делу о махинациях с поставками в Смоленск во время пандемии ковида Местный суд выпустил из-под стражи бывшего главного врача первой клинической больницы Смоленска Сергея Крюковского, сообщил источник .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии