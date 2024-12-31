ТЕМА. ГЛАВНОЕ Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.
Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
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Николай Кузнецов
Для объективности тогда уж признайте, что служащих жандармского в царской России недолюбливали все, а некоторые и презирали (офицеры)
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9 час.
вд
валерий двойнишников
У всех мигрантов есть своя комната, так они еще и в России жилплощадью обзавелись и только у русских есть один-ВОКЗАЛ!
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9 час.
Yalquzaq Qurdoglu
Писать подобное аморально. Вас плохо воспитали. Вас не учили, что тот, кто ругается, забывает свое, и тот кто оскорбляет, теряет свое достоинство и человечный облик. Своим поведением вы ухудшаете отношения. Это не умно.
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5 час.
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