Президент Путин рассказал о будущем российской экономики

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и поделился своим мнением о том, как повлияют санкции на экономику страны.
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