Вознесенский тракт в Казани планируют открыть к 10 ноября

Рабочие сообщили, что движение по Вознесенскому тракту в Казани может быть открыто к 10 ноября. Однако, как сообщает Telegram-канал «Татмедиа», этот срок может измениться в зависимости от погодных условий.
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