Международный женский форум «Согласие. Единство» начнется в Екатеринбурге 30 мая

С 30 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет третий Международный женский форум «Согласие. Единство». Участницы из 22 стран мира соберутся, чтобы обсудить вклад женщин в развитие государств, поддержку многодетных семей, охрану здоровья и продвижение женского предпринимательства, сообщил «ФедералПресс».