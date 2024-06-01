Продолжаем праздновать 🔥 День соседей отмечала улица Чернышевского громко и весело! Сюрприз своим устроила дпузьям Татьяна Бородина 🎉 Давайте дружите друг с другом и почаще встречайтесь.
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Продолжаем праздновать 🔥 День соседей отмечала улица Чернышевского громко и весело! Сюрприз своим устроила дпузьям Татьяна Бородина 🎉 Давайте дружите друг с другом и почаще встречайтесь.