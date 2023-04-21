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Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России по версии Forbes

Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России по версии Forbes

Журнал Forbes составил список наиболее обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Лидером среди 13 предпринимателей оказался создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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