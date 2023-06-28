«Детройт» планирует воспользоваться опцией и сохранить Алека Беркса

Защитник Алек Беркс продолжит выступать за «Детройт». «Пистонс» планируют воспользоваться опцией в контракте на 10,5 миллиона долларов и сохранить Беркса на сезон-23/24.
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