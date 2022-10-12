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В Москве близкие родственники могут получить выплату 50 тыс. рублей за мобилизованных

В Москве близкие родственники могут получить выплату 50 тыс. рублей за мобилизованных

«Понятно, что этот процесс займет некоторое время, а многим семьям деньги нужны уже сегодня. Поэтому приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул.

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