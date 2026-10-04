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Царьград

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Штурм Белого дома завершил кризис: 4 октября 1993 год

Штурм Белого дома завершил кризис: 4 октября 1993 год

4 октября 1993 года штурм Дома Советов в Москве завершил конституционный кризис в России. Президент Борис Ельцин и Верховный Совет противостояли друг другу, что привело к использованию танков и аресту лидеров сопротивления, изменив политический ландшафт страны.

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