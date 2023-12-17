Ползучая деиндустриализация Германии

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Германия , Германия , Германия . А что , если это враг так достойный , хоть и коварный , Гитлера там нет , а если и есть , люди его сами уберут , когда дела пойдут , но работать с ними можно . Они сами поймут где правда , а где ложь . Дела , а не фантазии всё поставят на своё место .