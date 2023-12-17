1. Конвульсирующая экономика Германии начинает уже напоминать лихие девяностые, в которые мы погрузились после развала СССР.
Ползучая деиндустриализация Германии
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Германия , Германия , Германия . А что , если это враг так достойный , хоть и коварный , Гитлера там нет , а если и есть , люди его сами уберут , когда дела пойдут , но работать с ними можно . Они сами поймут где правда , а где ложь . Дела , а не фантазии всё поставят на своё место .
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12 час.
СП
Сергей Потемкин
Всё у них наладится
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11 час.
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