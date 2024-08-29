Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Они-то совершили подвиг! А кто допустил и довёл до того, чтобы люди рвали жилы на своей территории? Хочется услышать,...Повторили подвиг ...
  • Ирина Петрова
    А чего вы хотели от предателя,он же дерьмо старое..Макаревич* оправд...
  • Андрей Зарубкин
    Англия богатела за счёт грабежа колоний, а Россия нищала содержа малоразвитые республики."Союзники" России...

Стали известны четыре слова, за которыми особенно охотятся мошенники

Стали известны четыре слова, за которыми особенно охотятся мошенники

Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Разговор с мошенниками может закончиться плачевно даже в том случае, если вы не сообщите код из СМС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Поражает вообще эта ситуация! Мы должны и обязаны контролировать собственную речь (здесь имеются ввиду не какие-то угрозы, нецензура, терроризм и т.д.). А правоохранители ничего не могут (или не желают?) поделать с мошенниками. Может быть, они, что называется, &quot;в доле&quot;? В советские времена, которые очень любят ругать нынешние барыги-олигархи всех мастей, подобное даже и вообразить было невозможно.
Ответить
3 час.
Валерий Фоменков
Так проще создавать видимость работы, получая за ничегонеделание зарплату, которая, так, к слову, выплачивается из кармана налогоплательщиков.
Ответить
3 час.
Владимир Нелюбин
Так тогда и мобильной связи и интернета небыло ..даже простые телефоны не у всех.....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх