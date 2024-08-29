Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Разговор с мошенниками может закончиться плачевно даже в том случае, если вы не сообщите код из СМС.
Стали известны четыре слова, за которыми особенно охотятся мошенники
Комментарии
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Валерий Фоменков
Поражает вообще эта ситуация! Мы должны и обязаны контролировать собственную речь (здесь имеются ввиду не какие-то угрозы, нецензура, терроризм и т.д.). А правоохранители ничего не могут (или не желают?) поделать с мошенниками. Может быть, они, что называется, "в доле"? В советские времена, которые очень любят ругать нынешние барыги-олигархи всех мастей, подобное даже и вообразить было невозможно.
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3 час.
Валерий Фоменков
Так проще создавать видимость работы, получая за ничегонеделание зарплату, которая, так, к слову, выплачивается из кармана налогоплательщиков.
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3 час.
Владимир Нелюбин
Так тогда и мобильной связи и интернета небыло ..даже простые телефоны не у всех.....
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1 час.
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