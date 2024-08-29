Стали известны четыре слова, за которыми особенно охотятся мошенники

Валерий Фоменков

Поражает вообще эта ситуация! Мы должны и обязаны контролировать собственную речь (здесь имеются ввиду не какие-то угрозы, нецензура, терроризм и т.д.). А правоохранители ничего не могут (или не желают?) поделать с мошенниками. Может быть, они, что называется, "в доле"? В советские времена, которые очень любят ругать нынешние барыги-олигархи всех мастей, подобное даже и вообразить было невозможно.