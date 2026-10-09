Абитуриентам начнут начислять дополнительные баллы за хорошую сдачу ЕГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минобрнауки предложило начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не понадобились при поступлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым