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Абитуриентам начнут начислять дополнительные баллы за хорошую сдачу ЕГЭ

Абитуриентам начнут начислять дополнительные баллы за хорошую сдачу ЕГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минобрнауки предложило начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не понадобились при поступлении.

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