Menopause: потеря зубов в постменопаузе связана с хронической болезнью почек

Ученые из Национального университета Чоннам в Южной Корее обнаружили, что хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы (период после наступления менопаузы и до конца жизни женщины) может стать причиной потери зубов в результате нарушений минерального костного обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии