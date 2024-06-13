Menopause: потеря зубов в постменопаузе связана с хронической болезнью почек

Ученые из Национального университета Чоннам в Южной Корее обнаружили, что хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы (период после наступления менопаузы и до конца жизни женщины) может стать причиной потери зубов в результате нарушений минерального костного обмена.