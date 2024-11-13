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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев о комментаторах: «Они обязаны навязывать свое мнение – это их работа. Карпин просто не хочет, чтобы ему мешали. Ребята, не обижайтесь на него!»

– Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин. – Жалею, что я сказал об этом.

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