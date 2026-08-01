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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев о 2:1 с «Локо»: «Махачкала» была намного ближе к победе. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают»

Главный тренер махачкалинского « Динамо » Вадим Евсеев высказался о победе команды над « Локомотивом » (2:1) во 2-м туре РПЛ .

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