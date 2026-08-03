Ролан Гусев может возглавить «Ростов»

Перестройка спортивного блока «Ростова» может завершиться сменой главного тренера, сообщает « РБ СпортПерестройка спортивного блока «Ростова» может завершиться сменой главного тренера, сообщает «РБ Спорт».
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