Накануне саммита Евросоюза Барт Де Вевер заявил, что Зеленский, вероятно, вновь потребует от европейских лидеров денег на продолжение войны, поскольку уже выделенных средств надолго не хватит, передаёт Reuters.
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