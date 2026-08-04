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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габдуллин о чемпионате Европы: «Соперники рады тому, что мы вернулись. Мы – сильная, большая, дружная команда, на нас равняются»

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин заявил, что соперники рады возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы.

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