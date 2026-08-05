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ТАСС

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Подозреваемый по делу о пожаре в Ростове-на-Дону хотел перепродать бензин

Подозреваемый по делу о пожаре в Ростове-на-Дону хотел перепродать бензин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Предполагаемый виновник пожара в Ростове-на-Дону, где горели свыше 20 автомобилей, АЗС и еще одно здание в Северном жилом массиве, хотел купить и перепродать бензин в Мелитополе Запорожской области.

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