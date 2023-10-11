"Настоящее предзимье": в Челябинской области выпал снег

Рассказываем, в каких районах выпал снег, и какая обстановка на дорогах.О снежном покрове сообщили 11 октября сотрудники нацпарка "Зигальга", что по соседству с "Зюраткулем": — Вершины Зигальги побелели — там наступило самое настоящее предзимье.