В США хотят решить украинский конфликт с помощью ультиматумов Киеву и Москве

Специальная военная операция продолжается: главное за 22–28 июня. Под конец недели Украина заявила, что готовит «всеобъемлющий план» прекращения конфликта, который, как надеются в Киеве, поддержит большинство стран мира.
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