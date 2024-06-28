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В США хотят решить украинский конфликт с помощью ультиматумов Киеву и Москве

В США хотят решить украинский конфликт с помощью ультиматумов Киеву и Москве

Специальная военная операция продолжается: главное за 22–28 июня. Под конец недели Украина заявила, что готовит «всеобъемлющий план» прекращения конфликта, который, как надеются в Киеве, поддержит большинство стран мира.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Два долбо.ба, один старый ,второй старее.
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Два долбогнома Биба и Боба гнут свою линию приводящую к краху Америку!!!!
Ответить
12 час.

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