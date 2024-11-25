Ученые опровергли миф, что мужчинам нравятся женщины с параметрами 90-60-90

Выяснилось, что на привлекательность женской фигуры оказывают влияние и другие факторы. фото: Getty ImagesСоотношение талии, бедер и груди на самом деле не играет ключевой роли для нашего восприятия женской фигуры.
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