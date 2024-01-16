С 1 февраля проиндексируют маткапитал на первого ребенка до 630,4 тысяч рублей

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, с первого февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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