Эвелин Кейн — «королева вампиров» Чикаго

Многие люди мечтают о положении в обществе, славе, богатстве и семейном счастье. Кажется, что еще нужно, если все это уже есть? Но бывает и так, что темная сторона личности оказывается сильнее и человек готов поставить на кон все, чтобы удовлетворить свои преступные наклонности.