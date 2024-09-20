Эвелин Кейн — «королева вампиров» Чикаго

Многие люди мечтают о положении в обществе, славе, богатстве и семейном счастье. Кажется, что еще нужно, если все это уже есть? Но бывает и так, что темная сторона личности оказывается сильнее и человек готов поставить на кон все, чтобы удовлетворить свои преступные наклонности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии