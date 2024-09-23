Нью-Йорк Айлендерс" побеждают "Нью-Джерси Девилз" в предсезонном матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" со счётом 4:2 в предсезонном матче НХЛ. Российский нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей.
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