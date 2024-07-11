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День Петра и Павла: смысл, история, традиции и приметы праздника

День Петра и Павла: смысл, история, традиции и приметы праздника

День Петра и Павла: смысл, история, традиции и приметы праздника Ольга ВайленкоКаждый 12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла — праздник, посвящённый двум выдающимся апостолам Христа.

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