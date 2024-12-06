НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Это только первый (!) шаг. Второй - скидываетесь "по рублю"/ "по одной гривне" на киллера - и вперёд! Всё в ваших рук...Дмитрий Медведев:...
  • Сергей
    Какая гавнистая обезьянка!!!!Актрису Лию Ахедж...
  • Vladimir Soukhatchev
    Главнон Беглова оптимизировать до плинтуса со Всеми Диаспорами и диаспоральными образованиями типа отделений полиции ...В Петербурге опти...

Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на каховском направлении

Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на каховском направлении

Он находился в заброшенном доме Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» ликвидировал пункт управления беспилотниками противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх