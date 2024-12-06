Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на каховском направлении

Он находился в заброшенном доме Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» ликвидировал пункт управления беспилотниками противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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