Рогов: при атаке беспилотников ВСУ на Каменку-Днепровскую погиб человек

Скончался мужчина 63 лет Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что при массированной атаке беспилотников украинской армии на город Каменка-Днепровская в Запорожской области погиб человек.