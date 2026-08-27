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Этот таинственный мир

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Шестое массовое вымирание ускорилось в сотни раз, и ученые ищут способы предсказать следующие потери

Шестое массовое вымирание ускорилось в сотни раз, и ученые ищут способы предсказать следующие потери

Ученые предсказывают риск вымирания видов с помощью математических моделей, анализирующих размер животных, площадь их ареала и скорость размножения, поскольку прошлые доисторические катастрофы оказались плохим ориентиром для антропогенного кризиса.

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