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Царьград

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Экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко может пройти по новому уголовному делу

Экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко может пройти по новому уголовному делу

Кто стал новым фигурантом, не сообщили.Сергею Симоненко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, могут предъявить новые обвинения.

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