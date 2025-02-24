Сотрудники Военной полиции провели урок мужества в одной из школ Новосибирской области

Сотрудники военной полиции рассказали детям о своей работе, обязанностях подразделения, поделились интересными историями из практики и привели примеры коллег, которые отличились при выполнении служебных и боевых задач.
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