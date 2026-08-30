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Мировое обозрение

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Враг атакует Белгород: После сильных взрывов поднимаются столбы дыма (ФОТО)

Враг атакует Белгород: После сильных взрывов поднимаются столбы дыма (ФОТО)

В Белгороде, а также в Шебекинском и Белгородском округах вновь объявлена ракетная опасность. Серия сильных взрывов прогремела над областным центром, после чего в разных районах города поднялись столбы дыма, фиксируются очаги возгорания.

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