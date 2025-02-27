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ЕС планирует увеличить оборонный бюджет на 160 миллиардов евро

ЕС планирует увеличить оборонный бюджет на 160 миллиардов евро

Европейский союз планирует масштабное увеличение оборонных расходов на сотни миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен призывает страны ЕС пересмотреть бюджетные правила и создать новый инструмент совместного финансирования для усиления безопасности в регионе.

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