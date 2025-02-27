ЕС планирует увеличить оборонный бюджет на 160 миллиардов евро

Европейский союз планирует масштабное увеличение оборонных расходов на сотни миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен призывает страны ЕС пересмотреть бюджетные правила и создать новый инструмент совместного финансирования для усиления безопасности в регионе.
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