Посол РФ в Молдавии указал на готовность к диалогу Москвы с Кишиневым

Россия всегда была открыта к равноправному и конструктивному диалогу с молдавской стороной. Об этом 14 декабря заявил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров в интервью портала православных журналистов и блогеров «Традиция».
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