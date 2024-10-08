Грозят ли россиянам штрафы за навигатор в авто в 2024 году — ответ юриста Ирэн ОрлонскаяАдвокат Екатерина Лебедева отметила, что предложение Минтранса о запрете использования электронных устройств водителями не затронет навигаторы.