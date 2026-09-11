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Аргументы недели

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Смех в Далласе: как Буш и Райс шутят о 11 сентября, пока умирают спасатели

Смех в Далласе: как Буш и Райс шутят о 11 сентября, пока умирают спасатели

11 сентября 2026 года — ровно 25 лет со дня терактов. В Президентском центре Джорджа Буша в Далласе бывший президент и его госсекретарь Кондолиза Райс сидят на сцене в креслах, освещённые софитами, и вспоминают.

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