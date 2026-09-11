Смех в Далласе: как Буш и Райс шутят о 11 сентября, пока умирают спасатели

11 сентября 2026 года — ровно 25 лет со дня терактов. В Президентском центре Джорджа Буша в Далласе бывший президент и его госсекретарь Кондолиза Райс сидят на сцене в креслах, освещённые софитами, и вспоминают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым