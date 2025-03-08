Самое смешное из советских номеров «Крокодила» в 1975–1985 годах на 8 Марта

Чтоб не расхохотаться, требуется большое мужество! Или крошечное чувство юмора. фото: «Крокодил»Как все самое важное в СССР, Международный женский день 8 Марта нашел свое отражение и в юмористическом журнале «Крокодил».
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