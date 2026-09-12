Пожар охватил дом во владимирском поселке Галицы

В тушении возгорания задействованы 4 единицы техники и 10 сотрудников МЧС.Сильный пожар произошел вечером 12 сентября в поселке Галицы Гороховецкого округа Владимирской области.
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