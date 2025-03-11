40-летняя Пермякова забеременела от 22-летнего парня. Когда актриса была на 6-ом месяце, избранник признался ей, что полюбил другую

Светлана Пермякова мечтала о детях, но понимала, что ей придется решиться на процедуру ЭКО: “Часики тикали, я не молодела…” В 40-летнем возрасте в жизни Светланы случилось настоящее чудо: актриса забеременела от 22-летнего молодого человека.