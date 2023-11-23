Dongfeng DF6: бойтесь своих желаний!

В последние полтора года российский автомобильный рынок напоминает тетрис. Со всё возрастающей скоростью на покупателей валятся десятки новых моделей — и в этом мельтешении уже не разобрать, что многие машины почти идентичны, да и выпускаются одними и теми же концернами из одной и той же страны.