FT: Дональд Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности

Трамп хочет предложить Украине мир без каких-либо гарантий безопасности.Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после вступления в должность может заставить Украину заключить мирное соглашение без гарантий безопасности.
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