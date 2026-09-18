Чеферин призвал ФИФА распределить часть резервов между 211 ассоциациями

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин потребовал от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направить часть накопленных резервов организации ее 211 ассоциациям-членам.
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