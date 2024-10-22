SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

160 подписчиков

На ферме в Удмуртии огне пожара сгорели комбайн и трактор

На ферме в Удмуртии огне пожара сгорели комбайн и трактор

Завьялово. Удмуртия. Трактор и комбайн сгорели в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошёл на территории фермы в селе Гольяны Завьяловского района накануне вечером, 21 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх