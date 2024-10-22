На ферме в Удмуртии огне пожара сгорели комбайн и трактор

Завьялово. Удмуртия. Трактор и комбайн сгорели в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошёл на территории фермы в селе Гольяны Завьяловского района накануне вечером, 21 октября.