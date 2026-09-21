«Правила о свадьбах» и списки женихов: ученые выяснили, что писал граф Аракчеев о военных поселениях

Что представлял из себя «Новгородский сборник»? В середине XIX века Новгородский губернский статистический комитет под руководством секретаря Николая Богословского столкнулся с проблемой: накопленный краеведческий материал перестал помещаться в официальные ежегодные «Памятные книжки».
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