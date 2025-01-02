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Группировка 'Запад' уничтожила 13 пунктов управления БПЛА и танк Т-72

Группировка 'Запад' уничтожила 13 пунктов управления БПЛА и танк Т-72

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки ликвидировали девять украинских минометных расчетов и разрушили 13 пунктов управления беспилотниками, уничтожив танк Т-72 и более 50 боевиков, сообщают в пресс-центре.

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